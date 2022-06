Koulibaly vuole solo il Barcellona ma non è più la prima scelta di Xavi

Kalidou Koulibaly finisce in prima pagina, è il quotidiano spagnolo Sport a regalare attenzioni al difensore del Napoli così come a Angel Di Maria. Entrambi, però, sarebbero solo delle alternative per i blaugrana, importanti sì ma comunque seconde scelte, visto che sia il club catalano che l'allenatore Xavi avrebbero individuato altre opzioni di mercato.

Koundé e Raphinha sono i prescelti dello staff tecnico, ma per entrambi ci sarebbe un esborso economico importante da registrare. Ecco perché il Barcellona tiene in caldo anche nomi alternativi come Koulibaly e Di Maria. Il difensore del Napoli è disposto ad aspettare: i blaugrana sono la sua prima opzione e non c'è fretta. Ma il club di Aurelio De Laurentiis vorrebbe chiarezza: Kalidou può anche essere ceduto, a patto che l'offerta economica soddisfi tutti e che a Spalletti sia regalata una alternativa di livello.