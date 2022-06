Koulibaly resta a Napoli? Il Barcellona vira su Koundé

I segnali sono chiari: Kalidou Koulibaly per il Barcellona è solo un'alternativa e non la prima scelta. I catalani hanno scelto di puntare forte su Koundé, un profilo che già conosce la Liga ed è in piena rampa di lancio dopo la stagione giocata con il Siviglia, piuttosto che sul centrale difensivo del Napoli che ha appena tagliato la soglia dei 31 anni e per cui il club di Aurelio De Laurentiis chiede anche un investimento importante nonostante tutto.

Secondo Sport, quindi, sempre più probabile la permanenza di Koulibaly in azzurro: le parole d'amore per Napoli nell'ultima intervista a Bbc Sport Africa - rilasciata qualche settimana fa - sono la prova di un rapporto che può continuare ma che mette anche alle strette il club. Se non va via quest'estate, il pericolo è perdere Koulibaly a costo zero tra un anno visto il contratto in scadenza nel 2023.