Koulibaly, ecco la prima offerta: 40 milioni dal Liverpool di Klopp

40 milioni. Questa la cifra della prima offerta arrivata al Napoli per Kalidou Koulibaly in vista del prossimo mercato estivo. A proporla, come riportato dal Daily Express, sarebbe stato il Liverpool di Jurgen Klopp che ha provato ad anticipare la concorrenza per regalare a Virgil van Dijk un compagno di reparto di alto livello per la prossima stagione.

Secondo i report in Inghilterra, la mossa del Liverpool sarebbe inquadrabile nella volontà dei Reds di anticipare gli altri club, soprattutto quelli di Premier League, in vista del mercaot estivo. Su Koulibaly, infatti, ci sono gli interessi del Manchester City ma anche dello United e il prezzo al ribasso con cui il Napoli potrebbe lasciarlo andare fa gola a tutti.