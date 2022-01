Koulibaly è pronto all'esordio: «Sta bene e può giocare domani»

Dopo una settimana di isolamento a causa della positività al covid, Kalidou Koulibaly è tornato ad allenarsi insieme con i compagni di squadra del Senegal, impegnati in Coppa d'Africa. «Kalidou era arrivato in nazionale il 27 dicembre, non era al meglio fisicamente ma aveva lavorato bene nei giorni successivi con il nostro staff medico. Purtroppo la positività lo ha messo di nuovo ai box, ma non ha mai avuto sintomi che gli impedissero di scendere in campo» - ha spiegato il ct Aliou Cissé in conferenza parlando del difensore del Napoli - «In questi giorni non ha potuto lavorare con il gruppo a disposizione ma credo che il suo livello fisico sia buono e che possa esserci in campo per la sfida di domani».

Domani la sfida decisiva contro il Malawi per guadagnarsi il passaggio del turno. «Con i rientri di Koulibaly e Mendy abbiamo un problema di abbondanza ma ben venga. La squadra ha lavorato bene, vogliamo superare il girone e arrivare fino alla fine della competizione, anche se domani affronteremo una squadra motivata. Le critiche? Le ascolto, poi tocca alla nostra intelligenza saper rispondere. Non ci manca l’ambizione e la fiducia per poter arrivare in fondo» ha conclusi Cissé.