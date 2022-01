Koulibaly felice per gli Ottavi: «Solo così arriveremo in finale»

Prima gara di Coppa d'Africa per Kalidou Koulibaly. Il difensore del Napoli aveva saltato le prime due sfide del Gruppo B a causa della sua positività al covid, ma contro il Malawi si è preso la prima gara del torneo e anche la qualificazione agli Ottavi. «E siamo felici di aver chiuso al primo posto del girone» ha detto ai media senegalesi dopo il fischio finale.

LEGGI ANCHE Napoli, 2 gol subìti nelle ultime 5: azzurri terza miglior difesa d'Europa

«Un peccato non essere riusciti a segnare, ma siamo contenti comunque per la qualificazione. Continueremo a lavorare su questa strada» - le parole del difensore del Napoli - «Solo in questo modo potremo arrivare fino alla fine della Coppa. Quando non riusciamo a segnare dobbiamo almeno evitare di subire gol e ci siamo riusciti. Dobbiamo essere più aggressivi e pungenti per poter fare gol».