Koulibaly punge la Fifa per Mendy: «Pallone d'oro, Africa poco premiata»

Continua a far discutere Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli che dal ritiro del suo Senegal lancia messaggi alla Fifa. In particolare, è la lista dei 30 calciatori candidati al prossimo Pallone d'Oro a far arrabbiare il calciatore azzurro, lista che lui conosce bene - nel 2019 è stato tra i candidati - e che quest'anno esclude il portiere connazionale Mendy.

«È una vergogna che Mendy non sia nella lista» - l'accusa chiara di Kalidou Koulibaly alla Fifa - «È stato il primo portiere africano a vincere la Champions League ed è tra i migliori al mondo. Continueremo a lavorare e guardare avanti, ma la verità è che noi calciatori africani dobbiamo fare il doppio del lavoro di altri per poter essere giudicati nel modo migliore».