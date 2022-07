Koulibaly ha firmato con il Chelsea: Kalidou in volo verso gli States

Kalidou Koulibaly è ufficialmente un calciatore del Chelsea: come riportato da Sky Sport, nelle scorse ore il difensore ormai ex Napoli ha firmato il contratto che lo legherà nei prossimi cinque anni al club inglese. Dopo la firma, Koulibaly si sta spostando verso gli Stati Uniti: la squadra di Tuchel è in tour in California per la preparazione e le prime gare amichevoli dell'estate.

Ed è proprio a Los Angeles che Koulibaly incontrerà per la prima volta i suoi nuovi compagni e l'ex amico Jorginho, centrocampista dei Blues. Tra qualche ora in arrivo anche l'ufficialità: dopo 317 presenze, in cui ha segnato anche 14 gol, nelle otto stagioni giocate con la maglia del Napoli, Kalidou è pronto a salutare il suo vecchio club, che nel frattempo lavora sul mercato per i sostituti.