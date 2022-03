Koulibaly flop contro Salah: pareggio per Osimhen e la Nigeria

Il Senegal si complica la vita. La nazionale di Kalidou Koulibaly battuta in Egitto dalla squadra di Momo Salah nel rematch della finale di Coppa d'Africa di un mese e mezzo fa. A decidere la gara un autogol in apertura di Ciss. Al ritorno in Senegal tra qualche giorno, Koulibaly e compagni dovranno provare a rimontare il risultato.

Tutto da giocare invece per la Nigeria di Victor Osimhen, rimasto in campo per 90 minuti nello 0-0 contro il Ghana in trasferta. Sconfitta anche per il Camerun di Zambo Anguissa - l'azzurro è rimasto a Napoli - contro l'Algeria.