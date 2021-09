Koulibaly, gol e foto per i tifosi: «Erano bellissimi, vinciamo insieme»

«Ho esultato sotto la Curva, era troppo bella e volevo fotografarla. Ci sono mancati troppo i nostri tifosi nell’ultimo anno». Così Kalidou Koulibaly spiega l'esultanza da "fotografo" sotto la Curva del Maradona dopo il gol che vale la vittoria sulla Juventus. «Sapevamo che alla Juventus mancavano calciatori ma anche noi avevamo defezioni, non dovevamo sottovalutarli perché sono forti».

«Peccato per il gol preso ma nella ripresa abbiamo dato tutto per rimontare e siamo felici di averlo fatto a casa nostra» ha continuato Koulibaly a Dazn. «Classifica? È presto per guardarla, pensiamo solo a noi, alle nostre partite: stiamo facendo bene, continuiamo a lavorare e crescere. Sono andato ad abbracciare Insigne perché abbiamo un bel rapporto, ci vogliamo bene, la squadra è unita».