La caotica situazione in casaaccende i fari del mercato sugli azzurri che potrebbero andare via a fine anno. Tra questi anche Kalidou Koulibaly che, spaventato dal fuggi fuggi generale potrebbe guardarsi intorno e per lui non mancherebbero le possibilità.Secondo quanto riportato inda Le10Sport, ilha i riflettori puntati sul Napoli non solo perRuiz - conteso con l'altra big spagnola, il Barcellona - ma anche per il centrale franco senegalese che il Napoli non vorrebbe perdere. Per lui i blancos potrebbero spingersi fino alla cifra record di 100 milioni di euro, soldi che potrebbero ingolosire gli azzurri.