Koulibaly, il futuro dipende dalle big: lascia Napoli solo per Barça o City

Kalidou Koulibaly resta tra i profili più seguiti del mercato europeo, ma il futuro del difensore napoletano sembra sempre più legato al club azzurro, a meno di offerte irrinunciabili. Come riportato da Liverpool Echo, il centrale del Napoli interessa ancora a club come l'Everton, ma è difficile immaginare che Kalidou lasci l'Italia per accettare un trasferimento ai Toffees.

Il futuro, in realtà, sembra dipendere dalle big: se una tra Real Madrid o Barcellona, ma anche tra le due squadre di Manchester, busseranno alla porta del Napoli, allora Koulibaly potrebbe prendere in considerazione l'idea di lasciare l'azzurro. Molti tra i top club europei hanno bisogno di rinforzare la difesa a disposizione e il valore del senegalese in calo rispetto agli ultimi anni - come fatto intendere anche da De Laurentiis - potrebbe attrarre offerte dalle big europee.