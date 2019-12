LEGGI ANCHE

Se è vero che asiamo tutti più buoni, questo non vale di certo per Kalidou Koulibaly , due azzurri che della bontà hanno sempre circondato le loro azione. I due calciatori delsono stati all'Ospedale pediatrico Santobono Pausilipon per fare visita ai bambini costretti a letto in questi delicati giorni delle festività natalizie.Simpatico il siparietto con uno dei bambini presenti e super fan di Mertens , subito raggiunto al telefono daper farli incontrare con una videochiamata. «Ciao Christian, sei un mio fan? Anche ora che non gioco più» - chiede subito Mertens al ragazzo ironizzando sul minutaggio delle ultime partite - «Fai una chiamata all'allenatore e digli di farmi giocare, allora».