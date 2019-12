LEGGI ANCHE

Come un anno fa, anche per questo Natale Kalidou Koulibaly hanno indossato le vesti di moderniper sollevare i bambini napoletani presenti in strutture ospedaliere. I due calciatori azzurri hanno fatto visita alla Clinica pediatrica dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli per incontrare i baby tifosi azzurri costretti alle cure.Abbracci e foto con l'equipe medica che ha seguito i due calciatori azzurri, ma soprattutto con i piccoli pazienti e tifosi azzurri felici di poter incontrare due simboli del Napoli di oggi.si sono regalati alla folla e hanno portato in dono ai presenti nella struttura palloni, maglie della squadra azzurra, oltre a tanti sorrisi e ricordi emozionanti per i più piccoli.