Due giorni di pausa per il Napoli di Luciano Spalletti, ore di cui hanno approfittato Kalidou Koulibaly e Faouzi Ghoulam per una breve puntata in Francia. I due difensori azzurri hanno fatto visita ai baby atleti del SR Saint-Dié Kellermann, società calcistica di Saint Die Des Vosges, dove Koulibaly è nato e cresciuto anche calcisticamente.

LEGGI ANCHE Napoli, spunta l'occasione Shaqiri: «Le parti sono già in contatto»