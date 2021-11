Koulibaly e Ghoulam, Premio Rete Mediterranea per la solidarietà

Riconoscimento sociale per i due calciatori del Napoli Kalidou Koulibaly e Faouzi Ghoulam. I due azzurri, infatti, hanno ricevuto il “Premio Rete Mediterranea per l’Impatto Sociale 2021”, per la solidarietà dimostrata ad aiutare i più bisognosi e i piccoli ammalati. Il premio viene rilasciato dall'Arci Mediterranea, una organizzazione che lavora per la pace, l’accoglienza ed i giovani dal 1990 in tutta Italia. I due azzurri più volte si sono distinti per gli aiuti portati ai meno fortunati della città da quando vestono la maglia del Napoli.

