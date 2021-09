La lunga festa di Napoli-Juventus non è finita in campo, ma si è spostata anche a cena subito dopo il match. A celebrarla ci ha pensato Decibel Bellini, speaker dello Stadio Maradona che ha voluto dedicare il coro dei gol a Kalidou Koulibaly anche a tavola, con il difensore del Napoli che è andato a cena con qualche amico e ed elementi della sua famiglia presenti in città.