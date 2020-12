In una lunga intervista sulla sua carriera, Erling Haaland ha parlato anche di Kalidou Koulibaly, il centrale del Napoli che ha incontrato in Europa prima di arrivare a vestire la maglia del Borussia Dortmund. «Ho fissato un obiettivo per me stesso nel 2021, voglio iniziare con la partita del Wolfsburg il 3 gennaio e prendere il volo per tutto l'anno» le parole dell'attaccante.

«Comincerò bene e finirò bene. Da bambino guardavo molto John Carew, seguivo anche Solskjaer e John Arne Riise» ha continuato Haaland che ha poi commentato gli avversari più "scomodi" incontrati in campo fino ad oggi. «Penso che i migliori tre difensori centrali del mondo siano Sergio Ramos, Virgil van Dijk e Kalidou Koulibaly. Sono tutti e tre molto fisici, ma anche molto intelligenti in campo».

