Koulibaly, leader fuori dal campo: «Incontrerò chi mi ha insultato»

Kalidou Koulibaly tende la mano al tifoso viola, un trentenne residente nella provincia di Firenze, che gli rivolse un insulto razzista («Scimmia di m..») al termine della partita al Franchi del 3 ottobre tra Fiorentina e Napoli che è stato daspato per 5 anni (il massimo della pena per un incensurato) dalla Questura di Firenze. «Mi dispiace per quel ragazzo, non ho dormito per due notti, pensavo anche di aver sbagliato io. Tante persone mi...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati