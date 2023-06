Koulibaly e Jorginho a Capri al matrimonio di Decibel Bellini

Un ritorno a Napoli, quella che per anni è stata casa. Jorginho e Koulibaly di nuovo azzurri per qualche ora, come l'Isola Azzurra dove sono stati protagonisti ieri. A Capri si è sposato Daniele Bellini, il Decibel speaker ufficiale dello stadio Maradona, e i due ex calciatori del Napoli non sono mancati all'appuntamento facendo da testimoni per l'amico.

I due calciatori si godranno un po' di relax nel Golfo ancora per un po' prima di dover tornare poi al lavoro con le rispettive squadre.