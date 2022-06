KK, confidenza agli amici: «Non andrò mai alla Juve»

Ci sono poche certezze nel futuro di Kalidou Koulibaly, ma tra queste c'è quella di non voler andare alla Juventus. Almeno questa sarebbe la decisione presa dal centralone senegalese e comunicata nelle ultime settimane ai suoi inseparabili amici napoletani. Una scelta di cuore, è chiaro, perché il legame tra Koulibaly e la città di Napoli è ancora indissolubile. Kalidou è il primo a essere al corrente della fortissima rivalità che c'è tra Napoli e Juventus e per tanto non sarebbe in grado di seguire le orme che sono state già da ultimo a Gonzalo Higuain.



Non sarebbe certo l'ultimo grande gesto di amore da parte di Koulibaly per Napoli e per i napoletani, visto che durante i suoi anni di permanenza in azzurro non ha mai perso l'occasione per ribadire il legame con questa terra. Una cosa è certa, il club bianconero è alla ricerca di un difensore di alto profilo per sostituire Chiellini e da affiancare a De Ligt nella Juve di oggi, così come per quella di domani. Ed è altrettanto naturale che quando un top club pensa a un centrale difensivo, il nome di Koulibaly figuri ai primissimi posti nella lista. Il corteggiamento da parte della Juve, però, rischia seriamente di trasformarsi in fretta in un nulla di fatto, visto che Kalidou ha già manifestato nella sua cerchia di amici la sua volontà di non vestire la maglia bianconera.

Koulibaly, il dietrofront Barcellona e il sogno della Juve: ecco l'offerta



Resta ancora un punto interrogativo apertissimo il futuro di KK. Il suo contratto con il Napoli scadrà a giugno 2023: ciò vuol dire che già da gennaio prossimo potrà accordarsi con un altro club senza dover passare dal Napoli. Di eventuali proposte di rinnovo con gli azzurri, invece, se ne parlerà solo al suo ritorno dalle vacanze, e in presenza di Aurelio De Laurentiis e del potente manager Fali Ramadani. Al momento nessuno si è presentato alla porta del Napoli bussando con un'offerta da almeno 40 milioni per strappare il giocatore già durante questa sessione di mercato, ma da qui al 1 settembre - quando suonerà il gong sulle trattative estive - nulla è mai da dare per scontato. Koulibaly, infatti, potrebbe anche rimanere in azzurro fino alla fine del prossimo campionato nonostante il contratto in scadenza, e fare come Insigne, che infatti già all'inizio del 2022 ha ufficializzato il suo passaggio al Toronto a partire dal prossimo mese.