Koulibaly, la Liga conferma ADL: «Il Barcellona non può fare acquisti»

Koulibaly? Lewandowski? Raphinha? Il Barcellona, oggi, non può permettersi nessun acquisto a causa di una situazione economica altamente deficitaria. A confermarlo ci ha pensato direttamente il presidente della Liga spagnola Javier Tebas: «Il Barcellona sa cosa deve fare. Conoscono perfettamente le nostre regole di controllo economico e la loro situazione finanziaria» le parole del numero uno del calcio iberico riportate a Marca.

Qualche settimana fa era stato Aurelio De Laurentiis a introdurre il tema parlando di Koulibaly, che sembrava nelle mire dei catalani: «Il Barcellona non ha soldi» aveva detto stizzito il patron del Napoli. Una situazione certificata anche da Tebas nell'ambito dell'affare Lewandowski: «Non so se venderanno De Jong, Pedri o altri calciatori. Ma sanno che devono vendere e avere maggiori entrate, questo è quello che devono fare. Il Barça ha accumulato molte perdite negli ultimi anni, alcune avrebbero potuto evitarle. Devono riempire la dispensa. E oggi non possono ingaggiare un calciatore come Lewandowski».