Koulibaly tra Francia e Senegal: «Le Pen estremista, mi spaventa»

È un Kalidou Koulibaly a tutto tondo quello che si è lasciato andare a Onze Mondial, il magazine francese che ha messo il difensore azzurro in prima pagina nel prossimo numero disponibile in edicola. «Siamo nel 2022 e il razzismo è ancora troppo presente: quello per il colore della pelle, per l'appartenenza a una terra... Perché mi piace Napoli? Perché è una terra accogliente per tutti. Io qui non ho mai avuto problemi» spiega il difensore senegalese, che da anni è testimonial contro il razzismo «Cerco sempre di parlare alle persone, di comprenderle. È qualcosa che bisogna combattere».

Lo scorso febbraio la vittoria più dolce. «A volte chiudo gli occhi e ci ripenso a quella Coppa d'Africa. Vincere per il tuo Paese è incredibile. Tutto il Senegal si è fermato per noi» ha spiegato nelle anticipazioni pubblicate. «Milik dice che sono il miglior difensore? Cerco solo di fare il mio lavoro al meglio, di essere uno dei migliori difensori del mondo». Uno sguardo anche alla politica francese, dove è nato e cresciuto: «Marine Le Pen mi spaventa. Rappresenta l'estremo e per me le cose estreme sono sempre preoccupanti. Mi rattrista vedere i tanti voti che ha: è gente che cerca il cambiamento ma non sarà quello il cambiamento migliore per la Francia».