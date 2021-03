Koulibaly nella lista del Real: poker di nomi per sostituire Ramos

Al Real Madrid sta per concludersi un ciclo, quello di calciatori importanti come Varane o Sergio Ramos che lasceranno un vuoto importante nella difesa spagnola. Per questo il club di Florentino Perez si sta guardando intorno per capire quali possono essere gli investimenti migliori e, secondo quanto scritto da Diario As, nella lista di osservati speciali ci è finito anche Kalidou Koulibaly.

Il club della capitale spagnola segue molto da vicino David Alaba, che lascerà il Bayern Monaco a fine stagione. Ma se non dovesse riuscire a centrare l'acquisto di Alaba il nome di Koulibaly è in cima alla lista della direzione operativa sportiva, anche se il prezzo del cartellino potrebbe frenare le voglie madrilene. Gli altri nomi della lista dei blancos sono quello di Jesús Vallejo del Granada, Pau Torres rivelazione del Villarreal e Joules Koundé del Siviglia.