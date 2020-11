Perché il Liverpool non ci ha provato fino alla fine per Kalidou Koulibaly? Per le richieste troppo alte. Questo il motivo svelato dal Daily Star sul mancato passaggio del difensore napoletano in Premier League quest'estate, con il direttore sportivo del Liverpool Michael Edwards che ha valutato troppo alta la richiesta di 60 milioni di De Laurentiis per il centrale azzurro.

Ora, però, quella scelta di mercato potrebbe rivelarsi una condanna per i Reds: con Van Dijk e Joe Gomez fuori e tanti altri elementi con difficoltà fisiche, Jurgen Klopp studia le mosse insieme con il club per il prossimo mercato invernale. E inevitabilmente sulla lista del Liverpool appare di nuovo il nome di Koulibaly: l'azzurro resta uno dei principali obiettivi, insieme a lui anche quelli di David Alaba e Dayot Upamecano.

Ultimo aggiornamento: 12:33

