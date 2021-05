Koulibaly al Liverpool, si può fare: la Champions apre le porte ai Reds

Le ultime due settimane sembrano aver cambiato il destino del Liverpool. La squadra di Jurgen Klopp, dopo mesi di complesse difficoltà, ha riagganciato il quarto posto che riporterebbe in Champions League i campioni di Coppa di appena due anni fa. Per essere sicuri della qualificazione, ai Reds basterà vincere l'ultima gara di campionato contro il Crystal Palace, un obiettivo che potrebbe cambiare anche gli obiettivi sul mercato.

Come riportato da Liverpool Echo, infatti, la qualificazione in Champions aiuterebbe il club inglese anche ad affondare il colpo sugli obiettivi della prossima estate: tra questi anche Kalidou Koulibaly, acquisto fattibile con l'accesso alla più importante competizione internazionale per club. Klopp guarda in Italia non solo per il difensore del Napoli ma anche per Stefan de Vrij, l'interista che potrebbe essere un'altra idea di mercato in alternativa.