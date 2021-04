Morale alto in casa Napoli, lo si intuisce anche dai simpatici contenuti social che gli azzurri pubblicano dai loro account personali. Oggi è il turno di Kalidou Koulibaly che insieme a Kostas Manolas, compagno in difesa, "minaccia" Victor Osimhen: «Fai attenzione» il messaggio dei due all'attaccante nigeriano con tanto di pugno teso in favor di fotografo.

