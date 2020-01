LEGGI ANCHE

L'erede di Thiago Silva da pescare in Italia, un campionato che conosce molto bene. Leonardo vuole strappare Kalidou Koulibaly ale vuole farlo la prossima estate per regalarsi un elemento di assoluto valore e per dare la giusta continuità in difesa al progetto francese. Secondo quanto riportato da FootMercato, si sono riaperte in queste settimane le conversazioni tra il dirigente parigino e l'entourage del calciatore.Ancora nessuna offerta, ma il Psg potrebbe anche pensare di inserire nell'offerta qualche contropartita tecnica per abbassare il prezzo del cartellino. Tra le ipotesi anche quella di, chesostituirebbe in Francia. Su, nelle ultime settimane, di nuovo le attenzioni del Manchester City e del West Ham che vorrebbero portarlo in Premier League.