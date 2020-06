LEGGI ANCHE

Nel lungo speciale di Sky Sport per il record raggiunto daanche una intervista a Kalidou Koulibaly . Il difensore azzurro ha svelato più di un retroscena sul suo rapporto con il belga che è stato fondamentale per lui quando è arrivato in azzurro: «Sono stato tanto tempo con lui nei primi mesi qui a Napoli, mi veniva a prendere a casa e mi portava a Castel Volturno. Ci siamo fatti tantissime risate in quei 40 minuti di tragitto traed il centro sportivo».In praticolare fu, papà di Dries, ad aiutare il francosenegalese: «Il padre mi parlò al mio primo anno qui a Napoli e mi disse di non mollare. Non lo fece per farmi contento ma perché credeva davvero in me» ha svelato. «Quella volta ho capito che Dries è cresciuto in una famiglia serena e felice. Gli auguro tutto il bene del mondo perché lo merita davvero. È cresciuto moltissimo, è diventato un killer. Dico sempre che lui è l' Higuain delperché sa fare tutto, è un giocatore veramente importante e sono orgoglioso di giocare con lui».