Il ritorno tra i convocati e in panchina la scorsa domenica, contro il Cagliari, ma adesso Dries Mertens scalda i motori per poter battezzare la sua stagione. Il bentornato all'attaccante azzurro l'ha dato via social Kalidou Koulibaly: il difensore azzurro ha pubblicato sui social la foto di un abbraccio con Dries, con il belga che ha prontamente risposto: «Amore senza fine».

