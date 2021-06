Koulibaly, messaggi dal Senegal: «Questa vita è un piacere»

«Passione e divertimento». Kalidou Koulibaly continua ad allenarsi con il suo Senegal in patria, il difensore azzurro è tornato in campo con la nazionale dopo le settimane ai box con il Napoli nel finale di stagione e continua a mandare messaggi via social: «Questa è vita e piacere» ha scritto il difensore. In attesa di scoprire cosa sarà del suo futuro, Koulibaly sarà impegnato con il Senegal prima di andare in vacanza a giugno.

