Koulibaly dice addio al Napoli, la storia dei 9 anni in azzurro

Nove anni di Napoli, arrivò nell'estate 2014 dal Genk, un gran colpo del presidente De Laurentiis fortemente voluto da Benitez. Il difensore senegalese ricevette una telefonata proprio da Rafa e in un primo momento pensava potesse essere uno scherzo. Invece era tutto vero e Koulibaly cominciò così la sua avventura a Napoli e Rafa gli spiegò i primi movimenti della difesa a quattro: in quei momenti cominciò la sua grande crescita sul piano tattico. E la sua prima stagione a Napoli si chiuse nel migliore dei modi con due trofei vinti: la Supercoppa a Doha contro la Juventus dopo una serie interminabili di calci di rigore e la Coppa Italia all'Olimpico contro la Fiorentina.

GLI ANNI DI SARRI

Fondamentali poi furono gli anni di Sarri che arrivò nell'estate 2015 sulla panchina azzurra e dedicò tutti i primi giorni di allenamento a Dimaro alla fase difensiva utilizzando anche il drone per far rivedere ai quattro difensori azzurri come ci si doveva muovere in blocco. E Koulibaly giorno dopo giorno cresce sempre di più al fianco di Albiol, l'esperto difesore spagnolo che è il vero regista difensivo: Kalidou migliora sempre di più sul campo e si integra sempre meglio nel Napoli e a Napoli diventando un vero e proprio beniamino dei tifosi azzurri.

IL GOL A TORINO

Koulbaly cresce insieme al Napoli di Sarri che migliora anno dopo anno proprio i numeri difensivi e il senegalese cresce sempre più in personalità e qualità tecnica dimostrandosi un difensore completo sia per la capacità di recuperare sugli avversari lanciati verso la porta che nell'impostazione del gioco dal basso. Il campionato 2017-2028 e il top per il Napoli che sfiora lo scudetto e fu proprio Koulibaly ad alimentare il sogno con il gol di testa segnato a Torino contro la Juventus che avvicinò gli azzurri a un solo punto dai bianconeri in vetta.

IL RINNOVO CON IL NAPOLI

L'estate 2019 Koulibaly diventa oggetto di desiderio dei grandi club soprattutto quelli di Premier League ma De Laurentiis tiene duro e il difensore senegale rinnova il contratto firmando un contratto per cinque anni a 6 milioni a stagione. Sulla panchina arriva Ancelotti e Koulibaly continua a essere un protagonista soprattutto nelle notti Champions contro grandi avversari come Salah del Liverpool, Mbappè e Neymar de Psg. Nel 2020 con Gattuso arriva il suo terzo trofeo con la maglia azzurra, la coppa Italia vinta all'Olimpico di Roma ai calci di rigore contro la Juventus.

LA LOTTA AL RAZZISMO

Venne prese di mira con ululati dalla curva laziale durante un Lazio-Napoli a febbraio 2016 e Irrati decise di interrompere la partita fin quando la situazione non si fosse normalizzata. Un altro episodio di razzismo nei suoi confronti in un Inter-Napoli del 2019 e l'ultimo l'anno scorso a Firenze contro i viola a fine partita durante l'intervista a bordo campo. Koulibaly si è sempre battuto contro il razzismo prendendo posizioni forti: un campione in campo e fuori grande, generosissimo e di cuore.