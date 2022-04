Koulibaly, otto finali per lo scudetto: «E sono certo che Mertens farà gol»

La coppa d’Africa portata a casa, poi la qualificazione mondiale con il suo Senegal. Ora Kalidou Koulibaly vuole sorridere anche con il Napoli. «Sono pronto a tornare in campo, mancano otto partite e saranno otto finali. È dura, ma vogliamo regalare un sogno ai tifosi» ha detto l’azzurro «Dobbiamo provare a vincerle tutte. Se le vinciamo, portiamo a casa lo scudetto. A inizio anno siamo riusciti a fare un bel filotto. A Bergamo storicamente è sempre una partita dura, ma non cerchiamo alibi: possiamo farcela».

Tante assenze tra gli azzurri, in campo torna Dries Mertens titolare. «Nessuno si preoccupi, Dries è un grande attaccante e farà anche gol, se lo merita» ha detto a Radio Kiss Kiss «Ho un bellissimo rapporto con Luciano Spalletti, non ho mai avuto problemi con gli allenatori. Ho sempre dato tutto a tutti, non faccio cose a metà. Ho imparato tanto con lui, mi ha scritto dopo la vittoria in Coppa d'Africa, dimostra che mi vuole bene».