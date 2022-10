Napoli, Koulibaly chiama Spalletti: «Non avete più bisogno di me»

«Ho visto la partita contro l’Ajax, stanno giocando benissimo e sono veramente felice per loro». Lo spettatore interessato è Kalidou Koulibaly, ieri in campo contro il Milan ma martedì sera alla tv per guardare il suo Napoli: «Ho parlato con qualche mio ex compagno e con Luciano Spalletti, sono felice di quanto stiano facendo. Stanno giocando un grande campionato e anche una grande Champions. Non me l’aspettavo di vederli così, ma ho visto in queste settimane alcuni miei ex compagni che sono cresciuti e che non hanno più bisogno di me, questo mi fa piacere» ha scherzato a Sky Sport.

L'ex difensore azzurro ha ancora una forte impronta napoletana: «Spero possano continuare così e andare avanti lontano per tanto tempo. Ma per il campionato non voglio dire niente, perché noi a Napoli siamo un po’ scaramantici. Spero che possano continuare così per tanto». Al Chelsea, nel frattempo, torna a sorridere: «Sono tornato in campo e ne sono felice, ma la cosa più importante era battere il Milan. Mi serve ancora un po’ di tempo per adattarmi in questa nuova realtà. Non sono ancora perfetto, non quello che voglio essere, ma ci sto arrivando.