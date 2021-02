Koulibaly tira le orecchie al Napoli: «Da stasera non ci sono più scuse»

Torna in campo e il Napoli vince, ma per Kalidou Koulibaly e gli azzurri non basta a passare il turno. «Potevamo fare di più stasera, il gol subito ci ha fatto male e ci dispiace uscire. Ci abbiamo provato fino alla fine» ha detto il centrale azzurro. «Volevamo andare avanti in Europa, i due gol dell'andata hanno deciso la qualificazione. Non ci resta che pensare al campionato».

Un campionato che non aspetterà più gli azzurri. «Non ci sono più scuse ora, inseguiamo il nostro obiettivo che è la Champions» ha continuato a Sky Sport Koulibaly. «Fino alla fine dovremo dare tutto per arrivare al 4° posto e prenderci la qualificazione. Per noi è importantissima».

