Un curioso “premio” per Kalidou Koulibaly dopo il gol alla Juventus. Il difensore senegalese si è innamorato della 500 vecchio tipo di colore azzurro che il suo amico Gerardo Pappacena aveva ad Ischia ed ha chiesto di poterla guidare lui a Napoli il periodo invernale. La “consegna” dell'auto lunedì in via Petrarca, dove Kalidou è stato ancora applaudito per il gol della vittoria segnato ai bianconeri.