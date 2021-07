Koulibaly, il Napoli non cambia idea: mancano offerte per l'azzurro

Nessuno escluso, anche il nome di Kalidou Koulibaly resta al centro del mercato azzurro. Come spiegato da Aurelio De Laurentiis più volte, nessun calciatore del Napoli sarebbe incedibile con la giusta offerta, un discorso che vale soprattutto per il centrale difensivo azzurro, più volte cercato negli anni scorsi dai maggiori top club in giro per l'Europa.

Oggi, però, nessuno sembrerebbe disposto a offrire cifre monstre per Koulibaly e, come riportato da Sky Sport, dall'altro lato il Napoli non è propenso ad abbassare le sue pretese. Il club azzurro non lascerebbe partire Kalidou per una cifra tra i 40 e i 50 milioni di euro, cifre che al momento anche i club europei più facoltosi non sembrerebbero poter mettere sul tavolo.