«Viviamo un momento particolare, dobbiamo pensare al campo e alle nostre qualità». Kalidou Koulibaly si stringe al Napoli e spera di vedere continuità dopo la partita vinta giovedì in Coppa. «Ci dispiace sempre perdere, dobbiamo continuare sulla strada di giovedì per avvicinarci alle prime in classifica. Questo Napoli è forte, abbiamo giocatori di livello anche in panchina e possiamo stare con le prime. Con il Parma sarà l’ennesima partita complicata, ma abbiamo bisogno di punti e servirà la mentalità giusta».

«Gattuso ci sta aiutando tanto, pensa solo alla squadra e noi dobbiamo dimostrare i frutti del lavoro» ha continuato Koulibaly a Radio Kiss Kiss. «Modulo? Sì, qualcosa può cambiare, ma l’importante è l’attitudine di ognuno di noi in campo. Io guardo sempre a quelle avanti in classifica, a febbraio avremo un mese importante e ci giocheremo tutto, vincere domani ci darebbe uno slancio importante».

