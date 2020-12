«Oggi era una partita importante per noi, volevamo fare bene nella prima partita allo stadio Maradona. Peccato non aver vinto, ma proveremo questo weekend a vincere». Queste le parole di Kalidou Koulibaly, anche questa sera protagonista contro la Real Sociedad in Europa. «Abbiamo sofferto tanto stasera, ma la Real Sociedad non è una squadra qualsiasi e sta facendo ottime cose. Abbiamo risposto bene, peccato aver subito il gol nel finale ma pensiamo di aver fatto la partita con la mentalità giusta».

LEGGI ANCHE Napoli, Fabian traccia la rotta: «Ora facciamo bene in campionato»

«L'Europa League può essere un obiettivo, ma rimaniamo con i piedi per terra, ci ripenseremo a febbraio, adesso testa al campionato» ha continuato in conferenza. «Io vedo un Napoli più maturo oggi: sappiamo di non poter più sbagliare atteggiamento, se lo avessimo fatto oggi avremmo potuto perdere. Siamo stati in difficoltà dal punto di vista tecnico, ma alla fine abbiamo difeso bene e contrattaccato in ripartenza» ha concluso il difensore azzurro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA