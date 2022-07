Koulibaly in viaggio verso Londra, la squadra del Mattino da Dimaro, invece, resta in Trentino per raccontare le ultime ore dell'estate azzurra. Con l'ormai ex difensore napoletano diretto verso il Chelsea, si apre la corsa alla successione nel ruolo. Senza mai dimenticare il campo: domani la prima amichevole dell'estate contro l'Anaune analizzando la prima formazione schierata in campo da Spalletti.