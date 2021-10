«Stessa pelle, stessa razza. Kalidou, Napoli ti ama». Questo il messaggio apparso in queste ore nel centro città a Napoli, uno striscione firmato Anima Azzurra per il difensore della squadra di Luciano Spalletti che è rimasto vittima dei cori razzisti nell'ultimo turno di campionato contro la Fiorentina. Il giudice sportivo, nella sua ultima pronuncia, non ha ancora preso decisioni sul caso, in attesa che sia la Procura Figc a pronunciarsi.