Koulibaly-Napoli, il futuro è un rebus: De Laurentiis vuole 45 milioni

Lascia o raddoppia? I tormenti di Koulibaly non sono pochi. Sa che appena il campionato sarà finito dovrà sedersi a parlare del suo rinnovo e del suo futuro qui: perché lui, a scadenza, non andrà. O andrà via questa estate oppure prolungherà prima di partire per Dimaro, il 9 luglio. Diventando anche il capitano del Napoli. Il suo contratto, infatti, termina il 30 giugno del 2023. La stampa spagnola è convinta che Xavi sia rimasto stregato dal...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati