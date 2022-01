Koulibaly negativo al Covid: è pronto all'esordio in Coppa d'Africa

La notizia tanto attesa è finalmente arrivata: Kalidou Koulibaly ha superato il covid ed è risultato negativo all’ultimo tampone. Il calciatore del Napoli, quindi, può terminare il suo isolamento in Camerun - dove la nazionale senegalese è in ritiro per disputare la Coppa d’Africa - e aggregarsi al gruppo a disposizione di Aliou Cissé dopo una settimana di assenza e i nervi tesi di qualche giorno fa.

La positività di Koulibaly era stata riscontrata lo scorso sabato, appena prima dell’esordio del Senegal nella competizione. Il difensore del Napoli ha saltato così le prime due sfide del torneo con i suoi (una vittoria e un pareggio), la speranza è poter essere ora in campo per la sfida decisiva contro il Malawi della prossima settimana. Negativi anche Mendy e Ballo-Toure.