Koulibaly, il Liverpool si sfila: Klopp ha scelto Konate del Lipsia

Il Liverpool si tira fuori dalla corsa per Kalidou Koulibaly. Il club inglese è a un passo dall'accordo per Ibrahima Konate, il centrale francese classe 1999 che arriverà nella squadra di Klopp dopo aver pagato la clausola rescissoria che lo legava al Lipsia, per una cifra che si aggira sui 40 milioni di euro.

Cifre investite per un solo colpo in difesa, in attesa che possa rientrare anche van Dijk, fuori per l'infortunio al crociato per tutta la stagione appena conclusa. Con questo movimento di mercato, restano comunque pochi i club che potrebbero puntare a Koulibaly nella prossima estate di mercato che vedrà protagonista il centrale del Napoli: le due squadre di Manchester così come il Paris Saint Germain.