«Credevo non ci fosse il rigore ma poi mi hanno detto che c’era. Al di là di questo, credo che potevamo difendere meglio». Cosìha commentato l'episodio discusso di Napoli-Milan. «Il regolamento è duro con i difensori, il calcio è uno sport di contatto e se non puoi fare nulla in area diventa difficile. La VAR deve aiutarci ma per ora risulta difficile. Con il tempo migliorerà e dobbiamo continuare a far bene».«Questa sera il Milan non ha calciato tanto, dobbiamo essere più cattivi davanti e dietro dobbiamo provare a tenere la porta inviolata» ha continuato il difensore dela Sky Sport. «Dobbiamo continuare a lavorare così avendo in testa di difendere meglio».