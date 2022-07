Koulibaly in partenza verso Londra: visite mediche e domani la firma

È cominciata l'avventura inglese per Kalidou Koulibaly: il difensore, ormai pronto a sposare la causa del Chelsea, parte da Milano in queste ore insieme con il suo entourage per raggiungere Londra e incontrare per la prima volta da vicino la dirigenza dei Blues, pronta a scommettere sul franco-senegalese per i prossimi quattro anni.

Una trattativa che sta per decollare: tra i club c'è ormai quasi accordo totale, Koulibaly è pronto a dire sì agli inglesi per una cifra che sfiora i 10 milioni a stagione. Tra questa sera e domani le visite mediche con il Chelsea, quindi la firma che lo renderà a tutti gli effetti un ex Napoli.