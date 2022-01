Dal suo isolamento a Dakar, in Camerun, Kalidou Koulibaly scrive ai tifosi dopo la notizia della sua positività al covid. «Sono positivo, ma asintomatico, al Covid. Sto bene. Grazie per i numerosi messaggi di affetto. Ci vediamo presto in campo» le parole di Kalidou che avrebbe dovuto cominciare con il Senegal la Coppa d'Africa.

