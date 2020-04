LEGGI ANCHE

Ultimo aggiornamento: 11:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ilnon ha solo bloccato i campionati di mezzo mondo, ma ha anche riscritto quello che potrà essere il prossimo mercato. Con meno ingressi le società potranno spendere in modo diverso, questo rischia di alterare anche le aspettative delper Kalidou Koulibaly . Il centrale difensivo azzurro era valutato almeno 100 milioni dal club, ma è probabile che l'emergenza (e anche la stagione non al top del calciatore) possano far abbassare il prezzo.Questo, scrive Liverpool Echo, è un ottimo assist per Ancelotti che deve rinforzare la difesa dell'Everton e pensa acome prima opzione. I due si sono conosciuti proprio in azzurro e Carletto è convinto di potersi portare a Liverpool uno dei centrali più apprezzati al mondo. Se ilpotesse convincersi con un'offerta da, il club inglese sarebbe pronto alla maxi offerta, anche se sa di dover affrontare pretendenti importanti come il