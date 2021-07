Koulibaly sempre nelle idee del Psg: i francesi in contatto con l'entourage

Non basta Sergio Ramos. Il Paris Saint Germain non smette di pensare a Kalidou Koulibaly, il difensore del Napoli classe 1991 che sembra essere sul mercato anche questa estate nonostante le offerte poco allettanti. A riportare la notizia è Footmercato che assicura i contatti continui di questi giorni tra il club parigino - protagonista sul mercato - e l'entourage del difensore azzurro.

Sono tanti i difensori centrali a disposizione del Paris Saint Germain: Marquinhos, Kimpembe, Ramos, anche Kehrer e Diallo, ma il club francese sarebbe ancora interessato ad alzare il tasso tecnico del reparto. Il Napoli non direbbe no alla eventuale partenza di Koulibaly, ma per convincere De Laurentiis servono almeno 40 milioni di euro sul tavolo delle offerte.