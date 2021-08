Koulibaly-Psg sempre più forte: Hincapié il suo sostituto a Napoli

Non si fermano - e anzi aumentano - le voci che vedrebbero sempre più stretti i contatti tra il Paris Saint Germain e Kalidou Koulibaly, il difensore del Napoli primo obiettivo dei francesi per la difesa. Leonardo - secondo quanto riportato da Footmercato in Francia - vorrebbe regalare a Pochettino un nuovo centrale dopo l'arrivo di Sergio Ramos e l'azzurro è il candidato principe nella lista.

I parigini hanno da diverso tempo contatti con il Napoli e con l'entourage di Koulibaly. Nel frattempo, il club azzurro si sarebbe tutelato con Piero Hincapié, il centrale di difesa dell'Ecuador che arriverebbe dal Talleres in Europa. Per far partire Koulibaly, il Napoli ha chiesto al Paris Saint Germain almeno 50 milioni di euro.