Saluterà l'azzurro, ma il suo futuro non sarà in Francia. A confermarlo è anche Le Parisien, riportando unche sembra ormai fuori dalla corsa a Kalidou Koulibaly . Il calciatore delpotrà lasciare la Serie A in estate ma per finire in Inghilterra, visto che tanti club di Premier hanno messo gli occhi su di lui in questi mesi.Il, infatti, è stretto nella morsa di Mauro Icardi : il riscatto dell'argentino dall'Inter peserà sulle casse del club che dovrà sostituire Thiago Silva in altro modo. Nemmeno gli ottimi rapporti trae il club francese riuscirebbero a sbloccare l'affare: il, infatti, chiederà comunque una cifra altissima per la cessione di Koulibaly.